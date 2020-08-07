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Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
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За підрахунками Forbes, за останній рік ТОП 7 TikkTok-блогерів заробили понад $ 18 млн. Зауважимо, що з цієї суми $ 5 млн припало на частку лідера списку – Еддісон Рей Істерлінг. Ви все ще недооцінюєте TikTok?
Зірки TikTok ще тільки починають монетизувати свою славу і увагу підписників, але вже отримують мільйонні доходи, відзначає журнал Forbes. Видання вперше представило рейтинг найбільш високооплачуваних зірок сервісу для створення і перегляду коротких відео, кожен з учасників якого заробив з червня 2019 року по червень 2020 понад $ 1 млн.
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Лідером рейтингу Forbes стала 19-річна Еддісон Рей Істерлінг. Колишня студентка Луїзіанського університету з дитинства любила танці і після появи TikTok почала викладати в ньому свої відео. Уже через кілька місяців у неї був мільйон підписників, а зараз їх число перевищило 54 млн. За кількістю підписників дівчина зараз посідає друге місце в TikTok, що дозволило їй почати розміщувати рекламні матеріали. Рей співпрацює, зокрема, з Reebok і Daniel Wellington, виплати яких, за даними Forbes, склали дві третини від її прибутків за останній рік, які експерти журналу оцінюють у $ 5 млн.
Уже після звітного періоду – в липні 2020 року – Рей стала представником ритейлера American Eagle, запустила своє шоу на Spotify і початку продаж косметики зі своєї лінійки Item Beauty.
Друге місце у рейтингу Forbes посіла "королева TikTok" Чарлі Дамель, лідер сервісу по числу підписників. Їх у неї 76,8 млн. 16-річна дівчина також викладає в TikTok ролики зі своїми танцями, багато з яких отримали широку популярність і стали вірусними. У Чарлі контракт з косметичною компанією EOS, вона рекламувала хумус компанії Sabra і випускає різні предмети одягу під власною маркою. Все це, за оцінкою Forbes, принесло їй за останній рік $ 4 млн.
Третє місце в рейтингу посіла сестра Чарлі – 18-річна Діксі Дамель. Підписників у неї менше, "всього" 32,8 млн. Але це не завадило Діксі укласти контракт з косметичною компанією Morphe і почати кар'єру співачки. Перший сингл Діксі з невигадливою назвою Be Happy вийшов у червні 2020 року і незабаром очолив Bubbling Under Hot 100 Singles, свого роду "малий рейтинг" Billboard. В інших країнах сингл потрапляв і в топ-100. У TikTok сингл зібрав понад 2 млрд переглядів, а також був кілька мільйонів разів вивантажений з Spotify. В результаті за останній рік Діксі, за оцінкою Forbes, заробила $ 2,9 млн.
Крім того, до рейтингу Forbes увійшли:
- колишній лідер за кількістю підписників – співачка Лорен Грей (18 років, 46,1 млн підписників, дохід $ 2,6 млн);
- Джош Річардс (20,8 млн підписників, $ 1,5 млн);
- Майкл Ле (35,9 млн підписників, $ 1,2 млн);
- Спенсер Ікс (39,8 млн підписників, $ 1,2 млн).
Тож ми рекомендуємо не недооцінювати цю соцмережу. Хай TikTok і здається вам чимось надто дитячим не серйозним, але його теж можна використовувати для власного збагачення. Можливо, вам пора нарешті зареєструватися там?
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