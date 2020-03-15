У мережі показали новий бюджетний седан Hyundai

Новий Hyundai Accent тільки звучить просто і зрозуміло. Насправді, ця модель куди більш багатогранна.

Седан Hyundai Accent – один з найбільш популярних автомобілів у своєму класі. При цьому, мова йде як про український ринок, де покупці цінують надійність і практичність за доступною ціною, так і США, де автомобілісти звикли до дорогих і великих машин.

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Також Hyundai успішно продається в Китаї, там бюджетний седан називається Hyundai Verna. А ще в Індії. Саме для останньої компанія підготувала серйозне оновлення, підкріпивши наміри офіційними фото.

Зображення, мабуть, замислювалися як тизери, покликані підігріти інтерес до новинки. Але ми з вами вже все бачимо, тому дизайн моделі можна вивчити в подробицях.

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