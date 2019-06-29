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У мережі показали нові "бюджетні" AirPods: фото

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Дешеві AirPods розвеселили мережу - фото 1
Дешеві AirPods розвеселили мережу

Користувачі відшукали новеньку та дуже бюджетну версію безпровідних навушників від Apple. Щоправда, ці AirPods навряд чи дозволять насолодитись улюбленою музикою.

На платформі Reddit користувач з ніком ChrisTweten поділився епічним фото з ріпчастою цибулею, яке за короткий час опинилось у трендах мережі. Всього за 4 години допис побачили понад 14 тисяч осіб, а ще більш як 200 залишили коментарі.

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А все тому, що цибулинки неймовірно нагадують популярні безпровідні навушники від компанії Apple. Як зазначив автор, у мережу витекли нові "AirPods". А коментатори додали, що той, хто вигадав це, заслуговує на швидкий, але потужний парад. Також автора похвалили за ідеальну нарізку та чудове почуття гумору.

New Airpods leeked from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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