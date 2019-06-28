15 прикладів, чому дорослим не можна давати книжки-розмальовки: вульгарні фото

У дитинстві всі ми полюбляли розмальовувати чорно-білі картинки, які розвивали нашу уяву. Проте, доросла уява може багато чого дофантазувати цікавого. Ми підготували кумедну добірку розмальовок, які вас розсмішать.

Коли ми дорослішаємо, то починаємо дивитися на світ більш реалістично. І коли з'єднати дитячі ігри з нашим дорослим світоглядом – вийде вибухова суміш. Ось як ці розмальовки:

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