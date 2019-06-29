Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото

Блогерка з Німеччини тролить типові фото в соцмережі Instagram, показуючи, як насправді виглядає чимало моментів жіночого життя. Тут справді весело!

Знайомтесь, Джеральдін Вест (Geraldine West) – блогерка з міста Кельн, яка має чудове почуття гумору. Всі вже звикли до ідеальних кадрів у стрічці Instagram, які викликають відчуття, що щось тут зовсім не так. Ідеальні усмішки, вигляд, відпочинок, робота, а кожен день – свято. Джеральдін вирішила, що пора відкривати реальність популярних кадрів, тому створює кумедні фотоколажі. Так одна і та ж життєва ситуація виглядає насправді і в мережі:

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Джерело всіх фото: instagram.com/geraldinewest_

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