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Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото

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Німкеня тролить типові фото в Instagram - фото 1
Німкеня тролить типові фото в Instagram / instagram.com/geraldinewest_

Блогерка з Німеччини тролить типові фото в соцмережі Instagram, показуючи, як насправді виглядає чимало моментів жіночого життя. Тут справді весело!

Знайомтесь, Джеральдін Вест (Geraldine West) – блогерка з міста Кельн, яка має чудове почуття гумору. Всі вже звикли до ідеальних кадрів у стрічці Instagram, які викликають відчуття, що щось тут зовсім не так. Ідеальні усмішки, вигляд, відпочинок, робота, а кожен день – свято. Джеральдін вирішила, що пора відкривати реальність популярних кадрів, тому створює кумедні фотоколажі. Так одна і та ж життєва ситуація виглядає насправді і в мережі:

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Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337133

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337134

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337135

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337136

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337137

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337138

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337139

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337140

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337141

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337142

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337143

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337144

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337145

Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото - фото 337146

Джерело всіх фото: instagram.com/geraldinewest_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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