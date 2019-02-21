У мережі показали нове фото електричного позашляховика Mitsubishi

Компанія Mitsubishi Motors опублікувала нове зображення електричного позашляховика Engelberg Tourer, прем'єра якого запланована на початок березня у Женеві. Шоу-кар виконаний у стилі концепту Mitsubishi GT-PHEV 2016 року, і названий на честь альпійського містечка Енгельберг (Гора Ангелів).

На новій фотографії позашляховик виглядає більш традиційно і не так футуристично, як GT-PHEV. Його дизайн ґрунтується на концепції Dynamic Shield і багато в чому повторює стиль серійних моделей: Delica і Xpander. При цьому поки незрозуміло, чи буде в Engelberg технічна схожість з останніми концептами Mitsubishi.

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Нове фото електричного позашляховика Mitsubishi

Наприклад, e-Evolution, який оснастили трьома електромоторами. Крос-купе з повним приводом S-AWC і системою контролю вектора тяги також отримав віртуального помічника на базі штучного інтелекту, який здатний до самонавчання та давати корисні поради водію.

Раніше в мережі з'явився цей тизер

До кінця наступного року Mitsubishi покаже 11 новинок, з них шість – повністю нові моделі. До цього списку уже включені кросовер Eclipse Cross, а також "кросвен" Xpander.

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