Aston Martin поділився новим зображенням "практичного" гіперкара

Компанія Aston Martin опублікувала нове зображення гіперкара, який має позначку Project 003. Середньомоторний гібрид, який запозичить технології старшої Valkyrie, яка вийде на ринок у 2021 році. Тираж дводверки обмежать 500 екземплярами.

Project 003 стане третім гіперкаром марки після Valkyrie і трекової Valkyrie AMR Pro. Його побудують навколо полегшеної силової структури й оснастять бензоелектричною силовою установкою. Крім того, 003-й отримає активну підвіску та рухливі аеродинамічні елементи.

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У Aston Martin кажуть, що гіперкар буде більш практичним і придатним для щоденного використання. Зокрема, в ньому буде відсік для багажу. Модель сертифікують для всіх ринків у виконанні з лівим або правим кермом.

Тизерне фото нового Aston Martin

Перший гіперкар Aston Martin – Valkyrie – вийде тиражем у 150 примірників. Машина оснащується гібридною силовою установкою на базі 6,5-літрового V12 потужністю 1146 кінських сил, розробленого Cosworth. Додатково покупці Valkyrie можуть замовити пакет AMR Track Performance, який не сертифікований для використання на звичайних дорогах. До його складу входять другий комплект кузовних панелей, титанові гальма, трекові підвіска, колеса з магнієвого сплаву та карбонові аеродинамічні ковпаки.

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