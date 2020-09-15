У мережі показали незвичайну обсерваторію, що схожа на пальму

Проєкт вежі-обсерваторії, яка покрита "листям" з сонячних батарей, представили архітектори з індійського бюро NUDES. Поки невідомо, чи буде реалізований задум NUDES, і де архітектори планують побудувати вежу.

Мета цього амбітного проєкту – зробити ще один крок в боротьбі проти змін клімату. Тому основним джерелом енергії служать "листя" з сонячними батареями.

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Незвичайна споруда отримала назву solar tree – "сонячне дерево". Усередині циліндричної споруди вирішили обладнати широкий коридор, що веде на балкони, а нагорі розмістити скляну капсулу, звідки буде відкриватися 360-градусний панорамний вид на пейзаж. Зовні будівля буде покрита балконами з виступами у вигляді сонячних батарей, що нагадують листя.

Основними матеріалами для вежі послужать дерево і сталь.

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