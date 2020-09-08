Цей будинок в Японії порушив усі закони фізики: фото

У мережі звернули увагу на незвичайний будинок в Японії. Його конструкція виглядає дуже хиткою і користувачі не розуміють, як це спорудження ще не обрушилося?

В основі будівлі є вузькі бетонні сходи, на яких тримається решта конструкції, і, здається, вона ось-ось має впасти!

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Будівля розташована в місті Такасіма, але хто його власник – журналістам невідомо. Залишилися неясними і мотиви, за якими будівельники обрали такий дизайн. Однак деякі користувачі підозрюють, що таким чином господар будинку економить на податках на нерухомість, а інші вважають – це єдине архітектурне рішення, що дозволяє отримати відразу два паркувальних місця.

Тим часом інженери пояснили, чому будівля досі не впала. Це консольна конструкція. Будинок стоїть на стійкій платформі, яка відчуває навантаження тільки з одного боку.

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