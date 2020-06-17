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У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото

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У Карпатах триває вирубка лісів - фото 1
У Карпатах триває вирубка лісів / Facebook

У Карпатах триває вирубка лісів і у мережі з'явилися фото наслідків вирубки дерев в українських горах. Фотографії опубліковані у спільноті Dronarium Україна в Facebook.

У Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою опублікували фотографії наслідків вирубки лісів в Карпатах. "Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю. Як виглядають лисі Карпати? Будь ласка, насолоджуйтеся", – йдеться у підписі до фото.

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Повідомляється, що за рік обсяги незаконних рубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів.

У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото - фото 410759

У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото - фото 410760

У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото - фото 410761

У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото - фото 410762

У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото - фото 410763

У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото - фото 410764

У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото - фото 410765

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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