У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото

У Карпатах триває вирубка лісів і у мережі з'явилися фото наслідків вирубки дерев в українських горах. Фотографії опубліковані у спільноті Dronarium Україна в Facebook.

У Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою опублікували фотографії наслідків вирубки лісів в Карпатах. "Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю. Як виглядають лисі Карпати? Будь ласка, насолоджуйтеся", – йдеться у підписі до фото.

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Повідомляється, що за рік обсяги незаконних рубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів.

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