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На українському курорті дельфіни припливли до берега: відео

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Кирилівка - фото 1
Кирилівка / kurortazova

На популярному українському курорті у селі Кирилівка, що у Запорізькій області, відпочиваючим вдалося зняли на відео, як дельфіни припливли до людей.

Так, туристи на Азовському морі були сильно здивовані, коли побачили, що дельфіни дуже близько підпливли до людей. Подібна поведінка не типово для дельфінів в цьому місці, оскільки зазвичай вони намагаються триматися якомога далі від берега і людей.

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Відео, на якому видно, як ссавці підпливли до відпочиваючих, опублікувала Лариса Чернявська на своїй сторінці в Facebook.

Причиною того, що дельфіни так близько припливли до берега може бути те, що їх привабила риба та інші морепродукти. Але, з напливом відпочиваючих вони знову можуть втекти вглиб моря.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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