У мережі показали наслідки сніжної негоди в Україні

Через ускладнення погодних умов в Україні страждають водії, на дорогах застряють автомобілі, утворюються корки, падають дерева.

У Полтаві за останні дві години впали три дерева на вулицях Сковороди, Гагаріна та Соборності. На вулиці Гагаріна дерево перекрило дорогу. Гілки вже прибрали і рух відновили.

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На вулиці Соборності біля ЦУМу впала гілка, яка обірвала електропроводи. У Мукачеві вітер повалив дерево, яке перекрило вулицю біля пивзаводу. Також в результаті негоди повалені дерева і на автодорогах у Сваляві і в с. Кибляри. Негода вирувала і в горах, де рятувальники зі снігового полону визволяли вантажівки.

Тільки на Іршавщині без електрики сьогодні залишилося 7 населених пунктів.

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