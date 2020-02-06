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У мережі показали наслідки сніжної негоди в Україні

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Погода в Україні - фото 1
Погода в Україні / zakarpattya

Через ускладнення погодних умов в Україні страждають водії, на дорогах застряють автомобілі, утворюються корки, падають дерева.

У Полтаві за останні дві години впали три дерева на вулицях Сковороди, Гагаріна та Соборності. На вулиці Гагаріна дерево перекрило дорогу. Гілки вже прибрали і рух відновили.

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На вулиці Соборності біля ЦУМу впала гілка, яка обірвала електропроводи. У Мукачеві вітер повалив дерево, яке перекрило вулицю біля пивзаводу. Також в результаті негоди повалені дерева і на автодорогах у Сваляві і в с. Кибляри. Негода вирувала і в горах, де рятувальники зі снігового полону визволяли вантажівки.

Тільки на Іршавщині без електрики сьогодні залишилося 7 населених пунктів.

У мережі показали наслідки сніжної негоди в Україні - фото 384422

У мережі показали наслідки сніжної негоди в Україні - фото 384423

У мережі показали наслідки сніжної негоди в Україні - фото 384424

У мережі показали наслідки сніжної негоди в Україні - фото 384425

У мережі показали наслідки сніжної негоди в Україні - фото 384426

У мережі показали наслідки сніжної негоди в Україні - фото 384427

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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