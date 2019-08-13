Представлений найпотужніший у світі серійний позашляховик

Каліфорнійська компанія Rezvani представила найпотужніший у світі серійний позашляховик Tank X. Екстремальна модель з модернізованим двигуном отримала 1000-сильний двигун.

Модель другого покоління Tank X отримала модернізований двигун від Dodge Challenger SRT Demon і сталеву раму від Jeep Wrangler. Також авто оснастили 37-дюймовими покришками і мостами Dynatrac з пневматичними блокуваннями.

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Rezvani Tank X

Новинка отримала 6,2-літровий V8 з механічним нагнітачем, потужністю понад 1014 кінських сил і 1180 Нм крутного моменту. При цьому будуть доступні базові моделі авто з бензиновою "турбочетвіркою" 2.0 з 274 к.с., 3.6 V6 на 289 к.с, дизелем 3.0 V6 або 500-сильна восьмициліндровим двигуном об'ємом 6,4 літра. Машина буде доступна як з автоматичною, так і механічною коробкою передач.

Дизайн кузова новинки виконаний як у військового позашляховика з чіткими лініями і "агресивною зовнішністю".

Rezvani Tank X

Rezvani Tank X

Також Tank X отримав розкішний інтер'єр з шкіряною оббивкою і медіакомплекс з 7,9-дюймовим дисплеєм. Для варіанту Military доступна система нічного бачення з тепловізором, кевларові кузовні панелі, куленепробивне скло, самозатягуючі шини, димова гармата і навіть протигази.

Ціна базового Rezvani Tank стартуватиме від 155 тисяч доларів, Military Edition обійдеться у 295 тисяч доларів, а за 1000-сильний Tank доведеться заплатити мінімум 349 тисяч доларів.

Rezvani Tank X

Rezvani Tank X

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