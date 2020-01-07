У мережі показали найвеселіший автомобільний номер України: фотофакт

У нашій країні може помітити багато чого незвичного. Особливо багато цікавого зустрічається в столиці. Так, у Києві помітили автомобіль BMW з дуже крутим іменним номером. Знімок був опублікований в Instagram.

На одній з вулиць Києва вдалося зняти автомобіль седан BMW M5 Competition. Однак, увагу привертає не тільки сама машина, яка, до слова, є досить рідкісним авто для України, а ще й номер – іменний.

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Судячи з напису, власник машини вирішив посміятися над моделлю авто Mercedes-AMG, адже напис "ХА-ХА" красується на номерних знаках автівки. Що ж, у нього є таке право, особливо з огляду на потужність його автомобіля (625 кінських сил – це не мало). Своєрідна насмішка однієї марки машин над іншою може запустити ціле протистояння, за яким буде цікаво спостерігати.

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