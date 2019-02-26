У мережі показали найкрасивішу жінку-копа

Дівчина перемогла в конкурсі краси Міс Німеччина 2019. Вона працює детективом у відділі кіберзлочинів.

У Німеччині 28-річна жінка-поліцейський Надін Бернейс перемогла в конкурсі краси Міс Німеччина 2019. Вона залишила позаду 9,5 тисячі учасниць, удостоївшись головного титулу. Бернейс працює детективом у відділі кіберзлочинів. Як вона зізналася суддям конкурсу, робота поліцейського була її мрією.

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Я б усім порекомендував зробити це – піти з дому в ранньому віці, щоб відчути себе самостійним, без батьківського піклування, – зазначила Бернейс.

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