У мережі показали найкращі знімки за версією World Press Photo 2021

У Нідерландах оголосили лауреатів престижного щорічного конкурсу фотожурналістики World Press Photo за 2021 рік. Перше місце зайняв данський фотограф Мадс Ніссен.

На переможному фото 85-річна Роза Лузія Лунарді вперше за п'ять місяців карантину обіймається з медсестрою в будинку для літніх людей в Сан-Паулу, Бразилія. Про це повідомляють на сайті конкурсу.

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У категорії Спорт переміг Адаа Претті. На фото зняте тренування з боулдерінгу в Кохель-ам-Зеє, Німеччина. У категорії Довкілля переміг Ральф Пей. На фото каліфорнійський морський лев вивчає маску для обличчя в Монтереї, США. У категорії Гарячі новини перемогла Евелін Хокштейн. На фото знята суперечка про знесення меморіалу Лінкольну у Вашингтоні.

У категорії Проблеми сучасності переміг Пабло Тоско. На фото Фатіма і її син готують рибальську мережу в затоці Хор Омейра, Ємен. У категорії Природа переміг Амі Вітале. На фото жирафа Ротшильда перевозять в безпечне місце на спеціально побудованій баржі з затопленого зливами острова Лонгічаро в західній Кенії. У категорії Портрет переміг Олег Пономарьов. На фото знятий трансгендерний чоловік Гнат зі своєю дівчиною Марією, Санкт-Петербург.

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