Чиста містика: фотограф показав ранковий місяць над Хортицею

Дивним видовищем над заповідною Хортицею поділився запорізький фотограф Євген Вік. Так, днями над островом вдалося закарбувати по-справжньому вражаючий ранній світанок.

Перші промені сонця вже пробилися, в той час, як місяць все ще "спостерігає" за світом своїм яскравим поглядом. Виглядають такі пейзажі барвисто і навіть містично. Фото з'явилися у Facebook Євгена Віка.

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Знімки вражають своєю красою. На них видно, як сонце, що сходить забарвлює небо і воду в малинові і помаранчеві тони. Над Дніпром тягнеться туман.

Також митець зробив шикарні кадри повного місяця, що яскраво світився на синьому нічному небі.

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