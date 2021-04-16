100-річчя Maybach: перші фото нового найдорожчого і найрозкішнішого Mercedes для олігархів

Mercedes готується до святкування 100-річчя бренду Maybach, в честь якого буде випущений особливий S-Class. На тизерних кадрах видно розкішний седан з подовженою базою.

Представлені перші офіційні знімки топового Mercedes-Maybach S-Class. Як і очікувалося, дорогий седан отримає шестилітровий турбований V12. Модифікація отримає позначення S650 або S680, а її ціна перевищить 200 тисяч євро, пише Motor1.

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Про потужність двигуна поки не повідомляється, але напевно вона складе не менше як 600 к.с. До слова, це буде єдиний Mercedes S-Class з V12. Крім шильдиків V12 зовнішніх відмінностей від 4,0-літрового Mercedes-Maybach S580 немає. Авто досягає майже 5,5 м в довжину, а в салоні встановлені два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

Випуск "ювілейного" авто присвятять 100-річчю першої самостійної моделі Maybach – W3, яка випускалася з 1921 по 1926 рік. За 5 років виробництва бренд встиг зібрати понад 305 одиниць W3, але жоден з них не зберігся до наших днів.

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