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Сім'я зробила фотосесію в образах з Володаря перснів і підкорила мережу
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В інтернеті опублікували кадри з незвичайної фотосесії, де сім'я постала в образах з фільму "Володар перснів". Юзери соцмереж були у захваті і водночас налякані.
Так, на знімках, які з'явилися в Instagram, маленька дочка зображує хоббіта Фродо, батько – хоббіта Сема, а мати – Ґолума. Проте найвражаючим вийшов образ матері.
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Користувачі похвалили образ жінки, але багато хто з іронією зазначив, що дитина буде згадувати цю фотосесію на прийомі у психолога.
Як пізніше розповіла сама мама, це була її ідея – зробити таке фото. "Мені подобається бути дивною", – додала вона. За її словами, чоловік працює режисером, і вона допомагає йому з гримом і дизайном костюмів, а їхній донечці подобаються такі пустощі.
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