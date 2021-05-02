Сім'я зробила фотосесію в образах з Володаря перснів і підкорила мережу

В інтернеті опублікували кадри з незвичайної фотосесії, де сім'я постала в образах з фільму "Володар перснів". Юзери соцмереж були у захваті і водночас налякані.

Так, на знімках, які з'явилися в Instagram, маленька дочка зображує хоббіта Фродо, батько – хоббіта Сема, а мати – Ґолума. Проте найвражаючим вийшов образ матері.

І ще: Хлопець влаштував танці, але стіни були проти (епічне відео)

Користувачі похвалили образ жінки, але багато хто з іронією зазначив, що дитина буде згадувати цю фотосесію на прийомі у психолога.

Як пізніше розповіла сама мама, це була її ідея – зробити таке фото. "Мені подобається бути дивною", – додала вона. За її словами, чоловік працює режисером, і вона допомагає йому з гримом і дизайном костюмів, а їхній донечці подобаються такі пустощі.

Читайте також: Маркетинг майбутнього: знайдіть реальну дівчину в японській рекламі