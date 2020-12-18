У мережі показали найкращі фото природних явищ року

Всесвітня метеорологічна організація WMO представила фотографії-переможці у конкурсі для календаря на 2021 рік. Фото опубліковані на сторінці World Meteorological Organization у Facebook.

Так, за підсумками громадського голосування за 70 фотографій у шорт-листі журі метеорологів і фотографів WMO вибрала 13 кадрів для календаря (по одному на місяць, плюс фото обкладинки).

І ще: Earth Photo 2020: організатори конкурсу оголосили переможців

У WMO відзначили, що на конкурс надіслали понад 1000 фотографій і зробити вибір було дуже складно. В організації пообіцяли опублікувати якомога більше знімків, які увійшли до фіналу конкурсу.

Читайте також: Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology