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У мережі показали найкращі фото природних явищ року

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У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 1

Всесвітня метеорологічна організація WMO представила фотографії-переможці у конкурсі для календаря на 2021 рік. Фото опубліковані на сторінці World Meteorological Organization у Facebook.

Так, за підсумками громадського голосування за 70 фотографій у шорт-листі журі метеорологів і фотографів WMO вибрала 13 кадрів для календаря (по одному на місяць, плюс фото обкладинки).

І ще: Earth Photo 2020: організатори конкурсу оголосили переможців

У WMO відзначили, що на конкурс надіслали понад 1000 фотографій і зробити вибір було дуже складно. В організації пообіцяли опублікувати якомога більше знімків, які увійшли до фіналу конкурсу.

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У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 439573

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У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 439571

У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 439570

У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 439569

У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 439568

У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 439567

У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 439566

У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 439565

У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 439564

У мережі показали найкращі фото природних явищ року - фото 439563

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Джерело: facebook
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