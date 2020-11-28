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Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology

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Фото з Capturing Ecology - фото 1
Фото з Capturing Ecology / britishecologicalsociety

Фотографія пелікана, зроблена Алвіном Харденболом, кандидатом наук з Університету Східної Фінляндії, була відзначена званням абсолютного переможця на щорічному фотоконкурсі.

Фотографії-переможці та ще 16 високо оцінених знімків, зроблених міжнародними екологами та студентами, відображають різноманітність екології планети.

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Переможець конкурсу Харденбол сказав: "Я дав цьому знімку назву "Мистецтво польоту" через те, наскільки вражаюче виглядають крила цього птаха на знімку, ви можете побачити політ птаха, попри те, що це зображення нерухоме ... Перемога в такому конкурсі дає мені можливість і далі поєднувати свої дослідження з моєю пристрастю до фотографії".

До складу незалежного журі увійшли шість шанованих фотографів, включаючи видатних екологів і відзначених нагородами фотографів дикої природи. Ось деякі з робіт:

Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology - фото 437014

Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology - фото 437015

Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology - фото 437016

Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology - фото 437017

Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology - фото 437018

Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology - фото 437019

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Джерело: britishecologicalsociety
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