У мережі показали найкомпактніший будинок на колесах

В Японії на виставці будинків на колесах був представлений найкомпактніший житловий автомобіль на планеті. Модель AZ-MAX k-ai побудована на базі авто Daihatsu Hijet.

Попри мініатюрні габарити, в автобудинку поміщаються чотири людини. У салоні встановлений диван, який розкладається у двоспальне ліжко. На другому ярусі розташовується висувний матрац ще для двох осіб. Є знімний столик та бак з водою.

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Житлове авто оснастили потужною батареєю, яка може опалювати салон, не запускаючи при цьому мотор. Дах у такому будинку на колесах підіймається, що дає можливість перебувати там в повний зріст середньостатистичного японця.

Привід у автобудинку може бути як передній, так і повний, а обсяг мотора менше як літр. Коштує компактний будинок на колесах понад 25 тисяч доларів.

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