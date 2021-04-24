У мережі показали найіржавіші автомобілі Skoda у світі

В останні роки такий незвичайний тюнинг стає все менше популярним. Однак послідовники у нього є. Представляємо унікальну добірку зістарених машин.

Працюючи з такими автомобілями, майстри часто мають справу з декоративною корозією і потертостями, а часом і навмисними пошкодженнями кузова. При цьому інтер'єр автомобіля буде доволі привабливим, пише Auto.cz. Іноді такі штучно зістарені автомобілі видає маса наклейок або деталі, які не мають відношення до стандартних комплектуючих. Але з технічної сторони автомобіль доглянутий.

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Rat Style – це особливий вид тюнингу. Зовні це може бути іржавий, схожий на купу металобрухту автомобіль, а середина при цьому доглянута та приваблива.

Одним з показових прикладів є Skoda Rapid з Великобританії. Особливо ефектно "гнилий" кузов виглядає на такий сучасній машині. Крім цього, привертає увагу й стара Skoda 120L. Її побудували два ентузіасти з Угорщини. Вони змінили в автомобілі багато. На кузові видно корозію і зеленуватий відтінок спочатку білої фарби.

Цікавою є й Skoda Rapid 1988 року, над якою попрацював англієць Нік Стоунс. Він перетворив колись елегантне купе в зухвалий автомобіль, кузов якого прикрашений листами "голого" пошарпаного металу. Але особливої уваги заслуговує Skoda Favorit, прикрашена старими газетами. Причому вони присутні як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі автомобіля.2

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