Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Британець побудував ідеально точну репліку Porsche 911 GT3 RS: вражаючі фото

  • 17
Копія Porsche 911 GT3 RS - фото 1
Копія Porsche 911 GT3 RS / facebook

Житель Великобританії Пол Лукас створив точну копію Porsche 911 GT3 RS в кузові 991.1. За основу свого проєкту він взяв Boxster 987 другого покоління і повністю переробив кузов. Своєю роботою британець похизувався у мережі, показавши фотографії всіх етапів роботи.

На своїй сторінці у Facebook Пол зізнався, що йому довелося повністю розібрати кузов Boxster, щоб встановити на його місце новий. Причому практично всі кузовні компоненти були виготовлені в ручну. Крім того, замість м'якого складного верху він встановив справжній дах. Від Boxster автор залишив тільки рідні двері. А ось скло, оптика, кермо і передня панель в салоні використовувалися оригінальні від 911 GT3 RS.

Це цікаво: Українські тюнери змінили Mercedes-Benz E-Class до невпізнавання

Потім британець поставив на своє дітище 20-дюймові диски. Причому на передніх колесах збільшені гальма – незабаром будуть дороблені і задні. А ще авто Пол оснастив системою короткочасного збільшення дорожнього просвіту на передній осі.

Що стосується силової установки, вона збереглася від донора. Це 240-сильний шестициліндровий двигун об'ємом 2,7 літра, що працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Єдине, що змінилося під капотом, це кришка двигуна в стилі GT3 RS. Пол зізнався, що йому цілком вистачає потужності, адже головне для нього – зовнішній вигляд, а не "начинка".

Британець побудував ідеально точну репліку Porsche 911 GT3 RS: вражаючі фото - фото 456546
Британець побудував ідеально точну репліку Porsche 911 GT3 RS: вражаючі фото - фото 456544
Британець побудував ідеально точну репліку Porsche 911 GT3 RS: вражаючі фото - фото 456547
Британець побудував ідеально точну репліку Porsche 911 GT3 RS: вражаючі фото - фото 456545
Британець побудував ідеально точну репліку Porsche 911 GT3 RS: вражаючі фото - фото 456543

Читайте також: У стилі Volkswagen Beetle: у Китаї дебютував незвичний електрокар

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини