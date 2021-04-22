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Британець побудував ідеально точну репліку Porsche 911 GT3 RS: вражаючі фото
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Житель Великобританії Пол Лукас створив точну копію Porsche 911 GT3 RS в кузові 991.1. За основу свого проєкту він взяв Boxster 987 другого покоління і повністю переробив кузов. Своєю роботою британець похизувався у мережі, показавши фотографії всіх етапів роботи.
На своїй сторінці у Facebook Пол зізнався, що йому довелося повністю розібрати кузов Boxster, щоб встановити на його місце новий. Причому практично всі кузовні компоненти були виготовлені в ручну. Крім того, замість м'якого складного верху він встановив справжній дах. Від Boxster автор залишив тільки рідні двері. А ось скло, оптика, кермо і передня панель в салоні використовувалися оригінальні від 911 GT3 RS.
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Потім британець поставив на своє дітище 20-дюймові диски. Причому на передніх колесах збільшені гальма – незабаром будуть дороблені і задні. А ще авто Пол оснастив системою короткочасного збільшення дорожнього просвіту на передній осі.
Що стосується силової установки, вона збереглася від донора. Це 240-сильний шестициліндровий двигун об'ємом 2,7 літра, що працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Єдине, що змінилося під капотом, це кришка двигуна в стилі GT3 RS. Пол зізнався, що йому цілком вистачає потужності, адже головне для нього – зовнішній вигляд, а не "начинка".
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