У мережі показали найдорожче українське плаття, яке увійшло до Книги рекордів

В інтернеті показали неймовірну сукню, яку розшили золотом і діамантами в 109 каратів. Ефектний наряд офіційно визнали найдорожчим в Україні і навіть внесли до Книги рекордів.

Дизайнером розкішного вбрання є Ірина Марчук, яка використовувала для його створення діаманти у 109.35 карат, камені Swarovski, а сама сукня важить близько 60 кг розшите золотом найвищої проби. Найдорожча сукня в Україні вартістю у пів мільйона доларів увійшла у вітчизняну Книгу рекордів.

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Найдорожче плаття від українського дизайнера

Відзначається, що на підготовку до виготовлення вбрання пішло майже 3 місяці. Майстри бренду "Ірина Марчук" розповіли, що колосальна робота проходила в суворій секретності і під пильним наглядом охорони.

Незвичайне плаття було презентоване під час показу нової колекції дизайнера, яке відбулося в столичному комплексі Queen Kyiv. Були запрошені представники бізнесу та зірки українського шоу-бізу. Ведучими стали Лілія Ребрик і Григорій Решетник.

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