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Американка отримала непристойний торт на день народження доньки: фото
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Американка Олександра Шредер вирішила відсвяткувати п'ятиріччя своєї дочки в місцевій кондитерській міста Ленсінг, штат Мічиган. Там вона замовила святковий дитячий торт, але свято не вдалося.
Співробітники кондитерської, за словами Шредер, примудрилися зіпсувати банкет, а від торта для дочки мати отримала справжній шок. Олександра поскаржилася на заклад у соціальній мережі. Вона розповіла, що для вечірки з 13 гостями їм надали всього шість стільців. А на прохання принести ще, співробітники закладу відповіли, що запрошені на свято люди можуть і постояти.
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Однак "родзинкою" вечірки став святковий торт, який дуже сильно розлютив клієнтку. "Ріг єдинорога зробили дуже непристойної форми, це було принизливо. На ньому залишилися сліди від пальців. Я просила показати торт до появи гостей, але мені сказали, що він ще не готовий", – поскаржилася замовниця.
Фото солодкого виробу з непристойною прикрасою вона розмістила в Facebook, щоб поділитися з іншими користувачами своїм негативним досвідом. Однак це у свою розлютило керівництво кондитерської, яке заблокувало жінку в соцмережі, а потім звинуватили її гостей в тому, що вони залишили після себе багато сміття, а вона сама не заплатила за банкет. Також Шредер пригрозили судом.
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