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У мережі показали найбільше звалище нових Volkswagen

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Готові VW відправляють на продаж - фото 1
Готові VW відправляють на продаж / The Truth About Cars

Ви бачите фото одного з 36 величезних майданчиків, на яких Volkswagen Group утримує викуплені у власників дизельні авто, що потрапили під санкції після розслідувань.

За різними даними, сумарно на всіх майданчиках є близько 400 тис. "дефектних" авто, а конкретно на цій – близько 14 тис. машин.

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Багато з них зазнають модифікації на кшталт оновлення програмного забезпечення і установки нових фільтрів твердих частинок. Готові VW відправляють на продаж. Звичайно, як б/у авто.

За повідомленнями компанії, близько 150 тис. автомобілів списані в утилізацію через технічний стан, який робить модернізацію малоефективною. Щомісяця продають до 10 тис. машин, які їдуть з подібних місць назавжди.

У мережі показали найбільше звалище нових Volkswagen - фото 316488

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Джерело: santificarnos
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