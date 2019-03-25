У мережі показали найбільше звалище нових Volkswagen

Ви бачите фото одного з 36 величезних майданчиків, на яких Volkswagen Group утримує викуплені у власників дизельні авто, що потрапили під санкції після розслідувань.

За різними даними, сумарно на всіх майданчиках є близько 400 тис. "дефектних" авто, а конкретно на цій – близько 14 тис. машин.

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Багато з них зазнають модифікації на кшталт оновлення програмного забезпечення і установки нових фільтрів твердих частинок. Готові VW відправляють на продаж. Звичайно, як б/у авто.

За повідомленнями компанії, близько 150 тис. автомобілів списані в утилізацію через технічний стан, який робить модернізацію малоефективною. Щомісяця продають до 10 тис. машин, які їдуть з подібних місць назавжди.

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