Jaguar Land Rover домігся заборони китайського клону "Evoque"

Група Jaguar Land Rover виграла тривалий судовий процес проти китайської фірми Jiangling Motor Holding, яка випускала неліцензійну копію Range Rover Evoque. Окружний суд пекінського району Чаоян визнав кросовер Landwind X7 плагіатом і постановив припинити його продажі, та виплатити компенсацію.

Видання Autocar повідомляє, що рішення безпрецедентне: раніше через особливості законодавства китайський суд ніколи не вставав на бік іноземних компаній. Сама JLR говорить про свою перемогу як "першу в практиці світової автомобільної промисловості".

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Судовий процес тривав понад три роки, і почався відразу після презентації Landwind X7 на автосалоні в Гуанчжоу у 2015 році. Під тиском Jiangling Motor Holding довелося навіть дещо змінити дизайн копії Range Rover Evoque. Проте суд вирішив, що вона як і раніше використовує п'ять унікальних ознак оригіналу, а схожість моделей лише заплутує покупців.

Спроба GM Daewoo Auto & Technology змусити китайську Chery Automobile припинити продажі дуже схожою на Matiz моделі QQ не увінчалася успіхом. Суд не переконало навіть те, що у машин були взаємозамінні кузовні панелі.

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