На відео показали випробування безпілотного літака

Boeing провів перше успішне випробування безпілотного пасажирського літака.

Автономний літальний апарат вертикального зльоту і посадки, який виглядає як комбінація вертольота і пасажирського літака, пробув у повітрі близько хвилини, успішно протестувавши механізми зльоту і посадки.

І ще: Honda покаже в Женеві прототип нового електрокара

Зараз концепт літального апарату розглядається як безпілотне таксі для великих міст, яке здатне подолати відстань у 80 кілометрів.

Читайте також: Bentley відзначить 100-річчя випуском ексклюзивної моделі