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На відео показали випробування безпілотного літака

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Безпілотне таксі Boeing - фото 1
Безпілотне таксі Boeing / boeing.mediaroom

Boeing провів перше успішне випробування безпілотного пасажирського літака.

Автономний літальний апарат вертикального зльоту і посадки, який виглядає як комбінація вертольота і пасажирського літака, пробув у повітрі близько хвилини, успішно протестувавши механізми зльоту і посадки.

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Зараз концепт літального апарату розглядається як безпілотне таксі для великих міст, яке здатне подолати відстань у 80 кілометрів.

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Джерело: boeing.mediaroom
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