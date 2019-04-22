У мережі показали на фото корпуси нового iPhone XI

В інтернеті опублікували знімки, на яких зображені корпуси майбутніх iPhone XI. Ймовірно, що компанія представить відразу три гаджета. Їхні назви поки тримається в секреті.

Очікується, що дизайн нових топових смартфонів буде відповідати тим чуткам, які з'явилися раніше. Головною відмінністю гаджетів може стати наявність потрійної камери. Причому, один з її об'єктивів може стати ширококутним. Розташовуватися лінзи будуть у формі трикутника.

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Як виглядатимуть нові iPhone XI

Як виглядатимуть нові iPhone XI

Експерти припускають, що на знімку зображені болванки, які Apple розіслала виробникам чохлів, щоб вони підготували до анонсу пристроїв необхідні аксесуари.

Головні зміни торкнуться тильної сторони iPhone XI, а лицьова сторона залишиться практично без змін. Великий виріз буде як і раніше розташовуватися у верхній частині екрану. У нього будуть вбудовані Face ID, динамік і інші датчики.

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