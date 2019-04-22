Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

У мережі показали на фото корпуси нового iPhone XI

  • 50
iPhone XI - фото 1
iPhone XI / researchsnipers

В інтернеті опублікували знімки, на яких зображені корпуси майбутніх iPhone XI. Ймовірно, що компанія представить відразу три гаджета. Їхні назви поки тримається в секреті.

Очікується, що дизайн нових топових смартфонів буде відповідати тим чуткам, які з'явилися раніше. Головною відмінністю гаджетів може стати наявність потрійної камери. Причому, один з її об'єктивів може стати ширококутним. Розташовуватися лінзи будуть у формі трикутника.

До теми: Аналітик розповів про камери в нових iPhone 2019

Як виглядатимуть нові iPhone XI - фото 323075
Як виглядатимуть нові iPhone XI
Як виглядатимуть нові iPhone XI - фото 323074
Як виглядатимуть нові iPhone XI

Експерти припускають, що на знімку зображені болванки, які Apple розіслала виробникам чохлів, щоб вони підготували до анонсу пристроїв необхідні аксесуари.

Головні зміни торкнуться тильної сторони iPhone XI, а лицьова сторона залишиться практично без змін. Великий виріз буде як і раніше розташовуватися у верхній частині екрану. У нього будуть вбудовані Face ID, динамік і інші датчики.

Читайте також: Названо основні нововведення iOS 13: фанатам Apple сподобається майже все

Джерело: weibo
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
  • 16 квітня, 16:30
  • 1637
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 150
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1411841
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології