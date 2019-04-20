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Аналітик розповів про камери в нових iPhone 2019

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iPhone 2019 однозначно отримає три камери - фото 1
iPhone 2019 однозначно отримає три камери

Відомий аналітик Мінг-Чі Куо знову поділився інсайдерською інформацією про нові моделі iPhone. Цього разу він повідомив подробиці, що стосуються камер ще не анонсованих смартфонів.

Куо заявив, що потрійний основний фотомодуль отримають моделі iPhone 2019 з OLED-дисплеями на 6,5 і 5,8 дюйма.

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До подвійного об'єктива моделей 2018 року приєднається ширококутний сенсор на 12 мегапікселів. Новий фотодатчик разом з селфі-шутером планують закрити тонованим склом – так вони будуть краще поєднуватися з дизайном корпусу. При цьому покриття ніяк не вплине на їх фотоможливості.

Новий ширококутний об'єктив на 12 Мп випускає компанія Sony. Аналітик підкреслив, що наступник 6,1-дюймового iPhone XR отримає подвійну основну камеру.

Так можуть виглядати iPhone 2019 - фото 322747
Так можуть виглядати iPhone 2019

Крім того, Apple має намір оновити фронтальні камери моделей 2019 року. У нові iPhone встановлять 12-мегапіксельні п'ятиелементні об'єктиви. Сучасні "яблучні" смартфони оснащені 7-мегапіксельними 4-елементними модулями. За словами Куо, ця зміна торкнеться всіх трьох нових моделей смартфонів.

Очікується, що Apple офіційно представить оновлену лінійку iPhone під час спеціального заходу, запланованого на вересень 2019 року.

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Джерело: 9to5mac
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