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Аналітик розповів про камери в нових iPhone 2019
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Відомий аналітик Мінг-Чі Куо знову поділився інсайдерською інформацією про нові моделі iPhone. Цього разу він повідомив подробиці, що стосуються камер ще не анонсованих смартфонів.
Куо заявив, що потрійний основний фотомодуль отримають моделі iPhone 2019 з OLED-дисплеями на 6,5 і 5,8 дюйма.
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До подвійного об'єктива моделей 2018 року приєднається ширококутний сенсор на 12 мегапікселів. Новий фотодатчик разом з селфі-шутером планують закрити тонованим склом – так вони будуть краще поєднуватися з дизайном корпусу. При цьому покриття ніяк не вплине на їх фотоможливості.
Новий ширококутний об'єктив на 12 Мп випускає компанія Sony. Аналітик підкреслив, що наступник 6,1-дюймового iPhone XR отримає подвійну основну камеру.
Крім того, Apple має намір оновити фронтальні камери моделей 2019 року. У нові iPhone встановлять 12-мегапіксельні п'ятиелементні об'єктиви. Сучасні "яблучні" смартфони оснащені 7-мегапіксельними 4-елементними модулями. За словами Куо, ця зміна торкнеться всіх трьох нових моделей смартфонів.
Очікується, що Apple офіційно представить оновлену лінійку iPhone під час спеціального заходу, запланованого на вересень 2019 року.
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