У мережі показали м'яку шафу для посуду, від якої у захваті одиниці

Кухонні меблі можуть бути з різного матеріалу, однак креативна дизайнерка вирішила створити шафу для посуду з поролону. Увагу річ привернула, але емоції викликала неоднозначні.

Користувач з ніком Santa Sloth показав на Reddit доволі незвичайну шафу з поролону, у якій зберігається посуд. За короткий час фото стало вірусним, хоча дизайнерські меблі вже давненько з'явились на світ. Незвичайну шафу створила Деві Селіна ван де Кломп з Нідерландів, яка вирішила показати, що поролон є недооціненим матеріалом.

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Але більшість користувачів не надто погоджуються з такою. думкою, адже шафа навряд чи є практичною. Звісно ж, об неї не вдається боляче вдаритись, але от діставати та класти туди посуд - нелегко. Що й казати про те, що потрібно добре висушувати все, що хочеться поставити у шафу, адже згодом вона може перетворитись у гігантську губку, яка точно не красиво пахнутиме.

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