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У мережі показали можливий дизайн нового iPhone
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Інсайдери розкрили ймовірний дизайн нового смартфона від Apple. Компанія розглядає варіант поновлення серії iPhone 12 з приставкою S, тому серйозних змін в нових гаджетах не очікується.
Дизайн iPhone12S Pro (або iPhone 13) відтворений на основі останніх витоків. Передбачається, що гаджет буде позбавлений будь-якого роз'єму, що передбачає лише бездротову зарядку.
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Гаджет, прем'єра якого очікується у вересні 2021 року, мав отримати новий дисплей з адаптивною частотою оновлення зображення до 120 гГц. Крім того, в новому iPhone можуть повернути Touch ID, заснований на підекранному датчику від Qualcomm. В цілому смартфон зовні нагадує iPhone 12 Pro зі зменшеним екранним вирізом. Гаджет побудують на пятинанометровому процесорі Apple A15 Bionic.
Голландський дизайнер Джермейн Сміт, також відомий як Concept Creator, у співпраці з LetsGoDigital створив відео, в якому очікуваний iPhone 12s Pro можна побачити з усіх боків.
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