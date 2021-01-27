У Apple розробляють гнучкий iPhone з незвичайними камерами

Бюро по патентах та товарних знаках США опублікувало заявку Apple, яка стосується складного гаджета з кількома камерами, які планують інтегрувати у гнучкий корпус.

Йдеться про пристрій з декількома камерами, які встановлюються в різних місцях гнучкого корпусу, для отримання панорамного зображення.

І ще: В Apple розповіли про небезпеку аксесуарів MagSafe для iPhone 12

Фотосенсори, інтегровані в гнучкий корпус, повинні забезпечити різні кути огляду для датчиків. Очікується, що гаджет отримає складаний екран.

Терміни виходу першого гнучкого смартфона від Apple не розкриваються. Можливо, що складний iPhone, про який натякає технологія в патенті, з'явиться у найближчі роки.

Читайте також: Apple готує масштабне оновлення свого найпопулярнішого ноутбука