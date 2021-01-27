На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Apple розробляють гнучкий iPhone з незвичайними камерами
-
- 2
Бюро по патентах та товарних знаках США опублікувало заявку Apple, яка стосується складного гаджета з кількома камерами, які планують інтегрувати у гнучкий корпус.
Йдеться про пристрій з декількома камерами, які встановлюються в різних місцях гнучкого корпусу, для отримання панорамного зображення.
І ще: В Apple розповіли про небезпеку аксесуарів MagSafe для iPhone 12
Фотосенсори, інтегровані в гнучкий корпус, повинні забезпечити різні кути огляду для датчиків. Очікується, що гаджет отримає складаний екран.
Терміни виходу першого гнучкого смартфона від Apple не розкриваються. Можливо, що складний iPhone, про який натякає технологія в патенті, з'явиться у найближчі роки.
Читайте також: Apple готує масштабне оновлення свого найпопулярнішого ноутбука
-
17:25У Apple розробляють гнучкий iPhone з незвичайними камерами
-
17:12З молотка пустять Бетмобіль, на якому можна буде роз'їжджати містом
-
16:54Реперка Карді Бі шокувала нарядом з голою оптичною ілюзією
-
16:42Прибутки 10 найбагатших людей можуть забезпечити весь світ вакциною від COVID-19: експерти
-
16:26Український учитель створив копію культового авто 60-х років: відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:12Через пандемію COVID-19 в Оксфорді закриють паб з 450-річною історією
-
15:52У Канаді представили гібридне літаюче авто
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
15:17Sony Xperia Pro: представлено дорожезний смартфон для операторів
-
15:04Компания "Евротерминал" оптимизирует инфраструктуру зерновой логистики Украины
-
14:46Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри
-
14:18Як рік без обіймів впливає на ваше психічне здоров'я
-
13:48Копію всесвіту Володаря перснів створили за допомогою Lego: вражаюче відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
12:49Hyundai розкрив нові деталі про електрокросовер Ioniq 5
-
12:17Популярний блогер влаштував Samsung Galaxy S21 Ultra тест на міцність: відео
-
12:00Порцелянове весілля (20 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
11:53Не фотошоп: сексуальна Демі Роуз показала реальну фігуру на відео (18+)
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
10:51Коли хочеш бути злим: відео з собакою підкорило мережу
-
10:17Вихідні і свята у лютому 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
09:50Погода в Україні 27 січня: точний прогноз по містах
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:33Як зробити кожен ранок бадьорим: прості правила
- 26 січня
-
21:48Яке порно збуджує найшвидше: цікаве дослідження
-
18:55Як жорсткість води впливає на густоту волосся
-
17:15Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)
-
14:15ТОП-4 нові серіали лютого 2021, які варті уваги
-
12:15Психологічний тест: оберіть тварину та отримайте послання
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
- 25 січня
-
20:48Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)
-
10:19Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:19Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання
-
07:18Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день
- 24 січня
-
20:50Дівчина тижня: гаряча футбольна уболівальниця Анна Фалькі, яка обожнює оголюватися (18+)
-
17:2515 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:55Найгарячіші хіти тижня: нова попмузика січня для крутого настрою
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня