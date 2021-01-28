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Експерти DxOMark оцінили можливості камер крихітного iPhone 12 mini

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Як експерти оцінили можливості камер iPhone 12 mini - фото 1
Як експерти оцінили можливості камер iPhone 12 mini

Представлений у листопаді 2020 року iPhone 12 mini став найкомпактнішим смартфоном оновленої серії гаджетів Apple. При цьому апарат отримав таку ж основну камеру, що і базова модель. Тож експерти DxOMark протестували його в дії та порівняли отримані результати з оцінками "старшого брата".

Основний модуль iPhone 12 mini оснащений двома 12-мегапіксельними датчиками. Головний з діафрагмою f / 1.6 отримав лінзи з фокусною відстанню 26 мм, а допоміжний – ультраширококутну оптику (f / 2.4, 13 мм). Камера смартфона здатна знімати відео з роздільною здатністю 4K з частотою до 60 кадрів на секунду.

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Згідно з висновком лабораторії, гаджет продемонстрував відмінну роботу автофокусу, гарну передачу кольору та точне відображення відтінків шкіри. Ультраширококутний модуль, згідно зі звітом експертів, відрізняється точною експозицією і мінімальною втратою деталей.

Експерти DxOMark оцінили можливості камер крихітного iPhone 12 mini - фото 445311

Експерти DxOMark оцінили можливості камер крихітного iPhone 12 mini - фото 445312

Експерти DxOMark оцінили можливості камер крихітного iPhone 12 mini - фото 445313

Не обійшлося і без недоліків: так, при зйомці в умовах поганого освітлення на фотографіях видно цифровий шум і в деяких випадках втрачаються дрібні деталі. До мінусів камери експерти також віднесли наявність артефактів у вигляді відблисків на деяких фото в будь-яких умовах зйомки. Крім того, не кращим чином на підсумкову оцінку вплинула відсутність телеоб'єктива.

При запису відео Apple iPhone 12 mini забезпечив швидкий і точний автофокус, відмінну передачу кольору і баланс білого. Експерти DxOMark також відзначили хорошу роботу системи стабілізації як у статичних умовах, так і при зйомці в русі.

Підсумкова оцінка iPhone 12 mini склала 122 бали, як і у базового iPhone 12. Тож, якщо вам потрібний компактний камерофон – можете сміливо звернути увагу на iPhone 12 mini. Але тут потрібно пам'ятати про скромний акумулятор. Без павербенка з цим гаджетом вибиратися на фотополювання ми б не рекомендували.

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Джерело: DxOMark
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