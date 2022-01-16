У мережі показали Mitsuoka Oroshi з незвичайним тюнингом

Компанія Mitsuoka Motor, яка збирає та продає сучасні автомобілі з дизайном у стилі ретро, ​​у 2014 році завершила виробництво спорткара Orochi. З 2006 по 2014 роки було зроблено лише 400 купе, названих на честь восьмиголового та восьмихвостого дракона з японських міфів.

Особливістю автомобіля став його незвичайний дизайн, який виділявся на тлі всіх інших моделей, але цього комусь із власників здалося мало. У результаті виник Mitsuoka Oroshi у варіанті від Liberty Walk, про який розповідає Motor.

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Засновник тюнинг-ательє Liberty Walk Ватару Като представив проєкт доробленого Oroshi на власній сторінці в Instagram. Як і всі моделі від Liberty Walk, купе Mitsuoka оснащене фірмовим аеродинамічним обважуванням з масивними накладками на колісні арки та пороги, а також допрацьованими бамперами.

Mitsuoka Oroshi також отримав нові колеса, гігантське антикрило, а також зменшений дорожній просвіт. Він, як зазначається, реалізований за допомогою пневматичної підвіски.

Про інші технічні доробки не повідомляється. А це означає, що купе оснащується стандартним 231-сильним 3,3-літровим двигуном V6 виробництва Toyota і 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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