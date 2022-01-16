Колишній чемпіон Формули-1 виставив на продаж 52-річний позашляховик

Ексчемпіон "Формули-1" Дженсон Баттон виставив на продаж 52-річний позашляховик Ford Bronco. Дізнайтеся, у скільки оцінюється автомобіль, чий одометр не дотягує до позначки у 300 кілометрів.

Ford Bronco сильно модифікований: ліфтована підвіска, встановлені сучасні амортизатори та гальмівні механізми. У салоні з'явилася аудіосистема Kenwood та кнопка запуску двигуна, а під капотом рестомоду – інжекторний 4,9-літровий V8. Кастомізація проводилася чотири роки тому на замовлення Баттона, але на одометрі Bronco лише 273 кілометри, пише Motor.

Це цікаво: Експерти розповіли, яке місце в автомобілі найбезпечніше

Ford Bronco зразка 1970 року перебуває у власності Дженсона Баттона з 2017 року, але британець практично не їздив на автомобілі. На це вказує і пробіг, і винятковий стан. Єдиними недоліками рестомоду можна назвати сколи та подряпини на кузові, а також непрацюючий дисплей.

Акцент на підготовку до оффроуду очевидний, адже Bronco взутий у покришки BFGoodrich із зовнішнім діаметром 35 дюймів. До бампера прикріплені масивні гаки, а підвіска піднята. Схоже, позашляховик використовувався для прогулянок: пасажирів захищає легкий тканинний верх, а єдине скло – вітрове.

Динамічні характеристики рестомоду не вказані. Але оскільки під капотом оригінальний 4,9-літровий V8, хоч і доповнений системою упорскування Fitech, розраховувати на велику потужність не доводиться. Не сприяє гонкам і оригінальний 3-ступінчастий "автомат" півстолітньої давності.

Наразі за Ford Bronco готові заплатити 50 500 доларів, але до завершення аукціону ще кілька днів, тож підсумкова сума явно виявиться помітно вищою. Абсолютно новий Bronco у США коштує від 28 500 доларів, а ціни на дводверну топ-версію сягають 50 тисяч доларів.

Читайте також: У продажі з'явився класичний Ferrari 250 GTE з двигуном від Chevrolet