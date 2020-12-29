Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

У мережі показали меню з шаленими цінами у Буковелі

  • 1
Буковель - фото 1
Буковель / fb-resort

У мережі з'явилося меню з цінами одного з ресторанів на території українського гірськолижного курорту Буковель. Знімок опублікувало видання Наше Прикарпатті у Facebook.

Відзначається, що меню сфотографував один з відвідувачів корчми Filvarok. Так, згідно з прайсом, 250 грамів українського борщу з пампушками або курячого бульйону з млинцями обійдеться у 190 гривень. Стільки ж коштує 200 грамів квашеної капусти або 150 грамів салату з капусти і моркви.

І ще: Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році

Як зазначили у виданні, такі ціни важко назвати "українськими". А у коментарях до фото користувачі соцмережі написали, що ціни "занадто високі" і "досягли рівня європейських".

У мережі показали меню з шаленими цінами у Буковелі - фото 441093

Читайте також: Новорічна ялинка 2021: поради, як обрати зелену красуню

Джерело: facebook
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото
  • 16 грудня, 20:00
  • 364
Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 27 грудня, 16:20
  • 368
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2732623
Загрузка...
Новини