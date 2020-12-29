У мережі показали меню з шаленими цінами у Буковелі

У мережі з'явилося меню з цінами одного з ресторанів на території українського гірськолижного курорту Буковель. Знімок опублікувало видання Наше Прикарпатті у Facebook.

Відзначається, що меню сфотографував один з відвідувачів корчми Filvarok. Так, згідно з прайсом, 250 грамів українського борщу з пампушками або курячого бульйону з млинцями обійдеться у 190 гривень. Стільки ж коштує 200 грамів квашеної капусти або 150 грамів салату з капусти і моркви.

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Як зазначили у виданні, такі ціни важко назвати "українськими". А у коментарях до фото користувачі соцмережі написали, що ціни "занадто високі" і "досягли рівня європейських".

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