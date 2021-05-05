У мережі показали макет iPhone 13 Pro Max: чим він відрізнятиметься від попередника

Популярному техноблогеру Льюїсу Хілсентегеру вдалося роздобути макет iPhone 13 Pro Max. Автор YouTube-каналу Unbox Therapy опублікував відео, на якому детально вивчив дизайн майбутнього смартфона та порівняв його з актуальними моделями.

Перша помітна на відео відмінність iPhone 13 Pro Max від попередника – це збільшений розмір модулів основної камери. Скориставшись штангенциркулем, блогер визначив, що діаметр об'єктивів на макеті дорівнює 16,99 міліметра проти 14,10 міліметра в iPhone 12 Pro Max. Також став більшим виступ блоку основної камери.

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З чуток, однією з причин збільшення об'єктивів стане включення оптичної стабілізації зображення зі зрушенням датчика не тільки для основного, а й для надширококутного сенсора. При цьому останній буде представлений не п'ятикомпонентним об'єктивом з діафрагмою (f / 2.4), а шестикомпонентним з апертурою f / 1.8 і автофокусом.

Про другу істотну зміну майбутнього iPhone ходять чутки вже давно. Мова йде про зменшену "моноброву". Відповідно до вимірів, проведених автором ролика, ширина вирізу на макеті становить 26,31 міліметра проти 34,62 міліметра в iPhone 12 Pro Max. Динамік перемістився у рамку дисплея й тепер розташовується над системою камер TrueDepth.

Дивися відеопорівняння макета iPhone 13 Pro Max з попередником:

Зміни не торкнулися розташування кнопок регулювання гучності, безшумного режиму й увімкнення смартфона. Також на колишньому місці залишився порт для зарядки Lightning, який, за чутками, повинен зникнути у наступному поколінні iPhone.

Для створення макетів майбутніх пристроїв використовується інформація, отримана від виробників аксесуарів та інших джерел з ланцюжка поставок Apple. З огляду на те, що до виходу нової серії iPhone ще кілька місяців, немає жодних гарантій, що цей макет показує фінальний дизайн пристрою.

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