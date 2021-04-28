iPhone тепер можна розблокувати, перебуваючи у масці: як увімкнути нову функцію

Apple випустила оновлення 14.5 для iOS. Ця версія тепер дозволяє обійти розблокування iPhone через Face ID, потрібен лише Apple Watch. Читайте, як працює нова функція.

Після того, як власники iPhone оновляють операційну систему iOS до версії 14.5, у налаштуваннях в розділі "Face ID і код-пароль" з'явиться пункт "Розблокувати за допомогою Apple Watch". Ось як тепер виглядає розблокування смартфона.

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#iOS14.5 beta 1, iPhone unlock process with #AppleWatch wearing a facemask



Easy and super smooth! pic.twitter.com/ADkE0dVS0I — Luca Ansevini (@Anse1987) February 1, 2021

Як активувати нову функцію. Налаштування – Face ID і код-пароль – Розблокування з Apple Watch – ввімкнути функцію напроти назви годинника. Важливо! На годиннику повинна бути активована функція розпізнавання зап'ястя, а також він повинен бути захищений паролем.

Щоб розблокувати iPhone, вам потрібно переконатися, що годинник є на зап'ясті і увімкнений. Далі необхідно просто вивести смартфон з режиму сну – підняти його або торкнутися екрана.

Після розблокування Apple Watch завібрує, щоб повідомити користувача про те, що телефон розблоковано. При цьому, на годиннику з'являється поле "Заблокувати смартфон", тобто юзер відразу зможе вимкнути його, якщо телефон взяв не він.

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