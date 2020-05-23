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У мережі показали короткометражку "для нічних кошмарів"

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Відомий режисер Девід Лінч опублікував архівну короткометражку під назвою Пожежа. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі режисера.

Короткометражна стрічка Fire/Pozar була знята в 2015 році і раніше демонструвалася тільки на декількох бієнале і виставках.

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Відзначається, що основним завданням 10-хвилинного ролика є вплив на емоції глядача. Лінч особисто намалював і поставив фільм, автором анімації став Норіко Міякава, а композитором Марек Жебровський. Раніше вони з Лінчем записали спільний альбом Polish Night Music.

Підписники режисера пожартували, що Лінч це "найкраще, що може трапитися під час глобальної пандемії". Інші відзначили, що їм було "нічого незрозуміло, але дуже цікаво" і тепер їм будуть снитися "чудові кошмари".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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