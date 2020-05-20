На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
- 54
Розслабтеся після насиченого дня та подивіться найкращі комедії про стосунки між босами та звичайними працівниками, які переростають у справжнє шаленство. Підбірка цікавих фільмів – на Радіо МАКСИМУМ!
Нестерпні боси
- Оригінальна назва фільму: Horrible Bosses
- Рік: 2010
- Країна: США
- Тривалість: 98 хв
- Режисер: Сет Гордон
- Акторський склад: Дженніфер Еністон, Джейсон Бейтман, Колін Фаррелл, Джеймі Фокс, Чарлі Дей, Джейсон Судейкіс, Кевін Спейсі
Сюжет. Для головних героїв єдине, що зробило б щоденну їхню робочу рутину більш терпимою, – це знищити їх нестерпних начальників. Вийти з гри самим – це не варіант. Тому вони трішки випили, послухали сумнівні поради та придумали заплутаний план позбавити себе роботодавців... Є лише одна проблема: навіть найкращі їхні плани настільки ж дурні, як і ті, хто їх придумав.
І ще: ТОП-5 фільмів про вечірки: комедії про дозвілля, які варто побачити
Леді бос
- Оригінальна назва фільму: The Boss
- Рік: 2016
- Країна: США
- Тривалість: 99 хв
- Режисер: Бен Фелкоун
- Акторський склад: Мелісса Мак-Карті, Крістен Белл, Пітер Дінклейдж, Кеті Бейтс
Сюжет. Вона – титан промисловості й відправляється до в'язниці після того, як її зловили за торгівлю інсайдерами. Коли вона виявляється готова визнати все, то всі швидко прощають і забувають її. Потрібно розробляти новий план...
Божевільна парочка
- Оригінальна назва фільму: Long Shot
- Рік: 2019
- Країна: США
- Тривалість: 125 хв
- Режисер: Джонатан Левін
- Акторський склад: Шарліз Терон, Сет Роген, Енді Серкіс, Боб Оденкерк, Александр Скашгорд, О'Ши Джексон мол., Джун Даян Рейфіл
Сюжет. Головний герой Фред – безробітний журналіст, який горює через власні нещастя. Якось на одній вечірці він зустрічає Шарлотту. Вона була його нянею в дитинстві, а зараз вона одна з найпотужніших і недосяжних жінок на планеті. Раптом вона згадує їхнє спільне минуле та пропонує Фреду роботу.
Залягти на дно в Брюгге
- Оригінальна назва фільму: In Bruges
- Рік: 2008
- Країна: США, Великобританія
- Тривалість: 107 хв
- Режисер: Мартін МакДонах
- Акторський склад: Колін Фарел, Брендан Глісон, Рейф Файнс, Клеманс Поезі
Сюжет. Після того, як наймані вбивці Рей і Кен запороли в Лондоні важливе завдання, їх злісний шеф Гарі наказує їм відправитися в Брюгге і не висовуватися. Опинившись в старовинному бельгійському містечку, Рей знічев'я фліртує з місцевою красунею, поки Кен насолоджується життям і несподіваною відпусткою. Здається, ніщо не віщує біду в спокійному місті...
Замерзла з Маямі
- Оригінальна назва фільму: New in Town
- Рік: 2009
- Країна: США
- Тривалість: 96 хв
- Режисер: Йонас Елмер
- Акторський склад: Рене Зеллвегер, Гаррі Коннік, Шаван Феллон, Дж.К. Сіммонс, Майк О'Брайен, Френсіс Конрой, Феррон Гуірейро, Барбара Джеймс Сміт, Джеймс Даргем, Роберт Смолл
Сюжет. Головна героїня Люсі одночасно і підлегла, і бос. Вона виконує будь-які вимоги керівництва, навіть готова поїхати у відрядження до Міннесоти. Там на Люсі чекає холодна зустріч з боку працівників і крижана погода. Замерзла не здається й навіть вирушає на полювання і зустрічає там чоловіка своєї мрії.
До теми: Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
-
21:23Американка зробила маску, на якій з'являється Карта Мародерів з Гаррі Поттера
-
21:0021 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Шкіряний OPPO Find X2 Pro пройшов тест на міцність: чохол дуже потрібен?
-
20:26Названо наслідки тривалого носіння медичної маски
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
19:54Чим загрожує сон на незручному ліжку
-
19:43Модель Ромі Стрейд шокувала своїми фото у юності
-
19:23Наскільки коронавірус знизив шкідливі викиди від транспорту
-
19:13Джейсон Деруло залишився без зубів через трюк з кукурудзою: відео
-
18:54Університет Кембриджу скасував усі лекції до 2021 року
-
18:41Що буде з організмом, якщо пити багато кави
-
18:26З'явились безшумні палички для барабанів: сусіди видихнуть з полегкістю
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:18Як правильно мити полуницю: відео, яке відіб'є любов до ягоди
-
18:08Привітання з Днем вишиванки 2020: патріотичні картинки і листівки
-
18:00Гороскоп на 21 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Комплект поставки нових iPhone стане ще біднішим: аналітики
-
17:42На Reddit показали різницю між чоловічими та жіночими кишенями: фото
-
17:30Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата
-
17:23Європейські краш-тести проводитимуть по-новому: що зміниться
-
17:16Оберіть ліхтарик і дізнайтесь, чого чекати від майбутнього: простий тест
-
16:52Леонардо б підтримав: У Франції пропонують продати легендарну Мону Лізу
-
16:45Хлопець показав серйозне прибирання вдома і підкорив мережу (відео)
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
-
20:00ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
17:30Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата
-
14:00Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка
-
12:0010 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
-
10:12Пресконференція Володимира Зеленського про перший рік президентства: онлайн
-
09:17Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня
-
07:14Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні
- 19 травня
-
21:31Швидкий оргазм і нові відчуття: чому чоловіки і жінки люблять позу 69
-
20:12Dancing Lasha Tumbai зазвучала по-новому: Go-A виконали крутий кавер на хіт Сердючки
-
18:01Притула рекомендує: ТОП захопливих книжок, які варто прочитати кожному
-
15:00Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя
-
13:10Автоцивілка в додатку ДІЯ: відповіді на найпоширеніші запитання водіїв
-
11:29У Києві показали гігантську чергу на автобус з висоти пташиного польоту
-
09:34Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня
-
07:14Погода в Україні 19 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 18 травня
-
20:00ТОП-5 фільмів про вечірки: комедії про дозвілля, які варто побачити
-
17:00День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн
-
15:00Послаблення карантину в Києві з 22 травня: що запрацює на другому етапі
-
13:05Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото
-
09:41Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня
-
07:26Погода в Україні 18 травня: точний прогноз на понеділок
- 17 травня
-
21:49У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)
-
19:20Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
-
15:51Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп