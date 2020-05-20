ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити

Розслабтеся після насиченого дня та подивіться найкращі комедії про стосунки між босами та звичайними працівниками, які переростають у справжнє шаленство. Підбірка цікавих фільмів – на Радіо МАКСИМУМ!

Нестерпні боси

Оригінальна назва фільму: Horrible Bosses

Рік: 2010

Країна: США

Тривалість: 98 хв

Режисер: Сет Гордон

Акторський склад: Дженніфер Еністон, Джейсон Бейтман, Колін Фаррелл, Джеймі Фокс, Чарлі Дей, Джейсон Судейкіс, Кевін Спейсі

Сюжет. Для головних героїв єдине, що зробило б щоденну їхню робочу рутину більш терпимою, – це знищити їх нестерпних начальників. Вийти з гри самим – це не варіант. Тому вони трішки випили, послухали сумнівні поради та придумали заплутаний план позбавити себе роботодавців... Є лише одна проблема: навіть найкращі їхні плани настільки ж дурні, як і ті, хто їх придумав.

І ще: ТОП-5 фільмів про вечірки: комедії про дозвілля, які варто побачити

Леді бос

Оригінальна назва фільму: The Boss

Рік: 2016

Країна: США

Тривалість: 99 хв

Режисер: Бен Фелкоун

Акторський склад: Мелісса Мак-Карті, Крістен Белл, Пітер Дінклейдж, Кеті Бейтс

Сюжет. Вона – титан промисловості й відправляється до в'язниці після того, як її зловили за торгівлю інсайдерами. Коли вона виявляється готова визнати все, то всі швидко прощають і забувають її. Потрібно розробляти новий план...

Божевільна парочка

Оригінальна назва фільму: Long Shot

Рік: 2019

Країна: США

Тривалість: 125 хв

Режисер: Джонатан Левін

Акторський склад: Шарліз Терон, Сет Роген, Енді Серкіс, Боб Оденкерк, Александр Скашгорд, О'Ши Джексон мол., Джун Даян Рейфіл

Сюжет. Головний герой Фред – безробітний журналіст, який горює через власні нещастя. Якось на одній вечірці він зустрічає Шарлотту. Вона була його нянею в дитинстві, а зараз вона одна з найпотужніших і недосяжних жінок на планеті. Раптом вона згадує їхнє спільне минуле та пропонує Фреду роботу.

Залягти на дно в Брюгге

Оригінальна назва фільму: In Bruges

Рік: 2008

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 107 хв

Режисер: Мартін МакДонах

Акторський склад: Колін Фарел, Брендан Глісон, Рейф Файнс, Клеманс Поезі

Сюжет. Після того, як наймані вбивці Рей і Кен запороли в Лондоні важливе завдання, їх злісний шеф Гарі наказує їм відправитися в Брюгге і не висовуватися. Опинившись в старовинному бельгійському містечку, Рей знічев'я фліртує з місцевою красунею, поки Кен насолоджується життям і несподіваною відпусткою. Здається, ніщо не віщує біду в спокійному місті...

Замерзла з Маямі

Оригінальна назва фільму: New in Town

Рік: 2009

Країна: США

Тривалість: 96 хв

Режисер: Йонас Елмер

Акторський склад: Рене Зеллвегер, Гаррі Коннік, Шаван Феллон, Дж.К. Сіммонс, Майк О'Брайен, Френсіс Конрой, Феррон Гуірейро, Барбара Джеймс Сміт, Джеймс Даргем, Роберт Смолл

Сюжет. Головна героїня Люсі одночасно і підлегла, і бос. Вона виконує будь-які вимоги керівництва, навіть готова поїхати у відрядження до Міннесоти. Там на Люсі чекає холодна зустріч з боку працівників і крижана погода. Замерзла не здається й навіть вирушає на полювання і зустрічає там чоловіка своєї мрії.

До теми: Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки