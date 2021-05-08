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Рейтинг найпопулярніших додатків квітня на Android і iOS

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Названо найпопулярніший додаток квітня - фото 1
Названо найпопулярніший додаток квітня

Дослідницька фірма Sensor Tower представила звіт про найпопулярніші мобільні додатки за підсумками квітня 2021 року. Статистика показує, що в основному користувачі завантажують загальновідомі додатки, а різниця між користувачами iOS і Android зовсім мінімальна.

Найпопулярнішим додатком квітня стала соціальна мережа TikTok. За нею йде ціла низка сервісів Марка Цукерберга, включаючи Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger, йдеться у звіті Sensor Tower.

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У ТОП 10 також потрапили непопулярна у нашому регіоні соціальна мережа Snapchat, сервіс відеоконференцій ZOOM, месенджер Telegram, відеоредактор CapCut і ще один сервіс для відеодзвінків Google Meet.

Рейтинг найпопулярніших додатків квітня на Android і iOS - фото 458640

Якщо дивитися по платформах, то на iOS найпопулярнішим додатком став TikTok, а на Android – Facebook. Власники "яблучних" пристроїв також часто завантажують різні сервіси Google, наприклад YouTube, Gmail і Google Maps, тоді як у рейтингу для Google Play їх немає. Ймовірно, це пов'язано з тим, що вони й так встановлені на більшості Android-гаджетів "з коробки".

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