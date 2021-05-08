На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Рейтинг найпопулярніших додатків квітня на Android і iOS
-
- 1
Дослідницька фірма Sensor Tower представила звіт про найпопулярніші мобільні додатки за підсумками квітня 2021 року. Статистика показує, що в основному користувачі завантажують загальновідомі додатки, а різниця між користувачами iOS і Android зовсім мінімальна.
Найпопулярнішим додатком квітня стала соціальна мережа TikTok. За нею йде ціла низка сервісів Марка Цукерберга, включаючи Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger, йдеться у звіті Sensor Tower.
Це цікаво: Свіжий рейтинг AnTuTu: ТОП найпотужніших Android-смартфонів квітня
У ТОП 10 також потрапили непопулярна у нашому регіоні соціальна мережа Snapchat, сервіс відеоконференцій ZOOM, месенджер Telegram, відеоредактор CapCut і ще один сервіс для відеодзвінків Google Meet.
Якщо дивитися по платформах, то на iOS найпопулярнішим додатком став TikTok, а на Android – Facebook. Власники "яблучних" пристроїв також часто завантажують різні сервіси Google, наприклад YouTube, Gmail і Google Maps, тоді як у рейтингу для Google Play їх немає. Ймовірно, це пов'язано з тим, що вони й так встановлені на більшості Android-гаджетів "з коробки".
Читайте також: У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема
-
18:19Ілон Маск назвав головну проблему безпілотних авто: що не влаштовує підприємця
-
17:47Гороскоп на 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18Американка подумала, що її будинок пограбували: що під час цього робив її пес
-
16:49Учені виявили несподівану властивість позіхання: що ще вони можуть розповісти
-
16:19Кому не варто налягати на шпинат
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:00Привітання з днем народження жінці: у прозі, листівках або своїми словами
-
15:48У Bentley розповіли, яким буде перший електромобіль компанії
-
15:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
14:48Дивіться, як робот-перукар вправляється зі щіткою: відео
-
14:18В Україні подешевшали популярні електромобілі
-
13:47Як вчасно помітити розлад харчової поведінки
-
13:18alyona alyona роздяглася для незвичайного фото у стилі Lizzo
-
12:43Основні причини потемніння зубної емалі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:12Жінки цих знаків Зодіаку стають найкращими матерями
-
11:46Надурила Опру: Меган Маркл знову викрили у брехні
-
11:18Цей предмет – найнебезпечніший на вашій кухні
-
10:42Знайдено тварину, здатну регенерувати всі свої органи
-
10:13Ексучасниця ВІА Гри похвалилася пресом у бікіні
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 травня
-
09:32Цей овоч краще за інших сприяє довголіттю
-
08:56Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло
-
08:31У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях
-
08:13Глава Xiaomi пояснив, навіщо Mi11 Ultra оснастили додатковим екраном ззаду
-
18:19Ілон Маск назвав головну проблему безпілотних авто: що не влаштовує підприємця
-
15:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
12:12Жінки цих знаків Зодіаку стають найкращими матерями
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 травня
-
08:31У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях
- 07 травня
-
20:23Свіжий рейтинг AnTuTu: ТОП найпотужніших Android-смартфонів квітня
-
17:25Стосунки в сучасному світі: як зробити, щоб вони приносили щастя
-
14:53У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема
-
11:49Щасливчики травня: три знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий успіх цього місяця
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня
-
07:13Усього одна проста зміна у житті дозволить почуватися бадьорими щоранку
- 06 травня
-
21:48Експерти розповіли, чому з віком секс стає лише кращим
-
19:30Надто спекотно: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
15:55Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
-
12:50Найкращі друзі за знаком Зодіаку: хто найвірніший, а з ким не варто товаришувати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня
-
07:22Здорове харчування – це просто: турецька дієтологиня поділилася весняним секретом
- 05 травня
-
21:48ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:41Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років
-
15:30Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз
-
12:21Як змінювалася найбагатша знаменитість Великобританії Адель: фото і відео
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня
- 04 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ПСЖ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
19:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн