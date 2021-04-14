У мережі показали концепт BlackBerry 5G: потрійна камера та QWERTY-клавіатура

Популярний дизайнер-концептуаліст Джермейн Сміт створив серію рендерів майбутнього смартфона BlackBerry. За задумами творця, гаджет стати першим 5G-гаджетом з фізичною клавіатурою.

Ґрунтуючись на множинних звітах мережевих інформаторів, Джермейн створив серію рендерів нового смартфона.

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Він повинен отримати три датчики основної камери, вигнутий дисплей і характерну для всіх гаджетів серії фізичну QWERTY-клавіатуру у нижній частині під екраном. Смартфон також стане першим пристроєм BlackBerry, в якому буде реалізована підтримка мереж п'ятого покоління.

На жаль, технічні характеристики новинки поки невідомі. На думку інсайдерів, вихід пристрою повинен відбутися у першій половині 2021 року. Цю інформацію раніше підтверджували й представники OnwardMobility. Вони обіцяли представити гаджет для американського та європейського ринку не пізніше середини цього року.

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