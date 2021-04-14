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Представлено Sony Xperia 10 III: компактний корпус, захист від води та OLED-екран
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Крім флагманських Xperia 1 III та Xperia 5 III компанія Sony представила доступніший Xperia 10 III. Він виконаний у тому ж дизайні, що і топові моделі, але отримав скромнішу начинку. При цьому у нього є роз'єм для навушників, захист від води та підтримка 5G.
Sony Xperia 10 III оснащується невеликим за сучасними мірками 6-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + при співвідношенні сторін 21: 9. Екран має стандартну частоту оновлення 60 Гц, 97-відсоткове покриття колірної гами DCI-P3 і підтримку технологій Triluminous, пише GSM Arena.
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Смартфон побудований на базі 8-ядерного процесора середнього рівня Snapdragon 690 з максимальною частотою 2 ГГц. Доступна тільки одна модифікація – з 6 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 ГБ. Є підтримка карт microSD об'ємом до 1 ТБ. За автономність відповідає акумулятор на 4500 мАг з підтримкою швидкої 30-ватної зарядки через роз'єм USB Type-C. При цьому у комплекті поставляється адаптер потужністю 18 Вт.
Основна камера потрійна з головним модулем на 12 Мп. Додатково є ще два сенсори по 8 Мп з ширококутним і телеоб'єктивом. Як і у флагманських моделях, в Xperia 10 III є підтримка серійної зйомки з частотою 10 кадрів на секунду з автоматичним регулюванням експозиції для кожного кадру. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 Мп.
Технічні характеристики Sony Xperia 10 III:
- Дисплей: AMOLED, 6", загнутий з боків, 2520x1080, Gorilla Glass 6
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 690, Adreno 619L
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ, LPDDR4x
- Накопичувач: 128 ГБ, UFS 2.1, підтримка microSD до 1 ТБ
- Акумулятор 4500 мАг, швидка зарядка 30 Вт, режим STAMINA
- Основна камера: 12 Мп (f / 1.8) + 8 Мп (f / 2.2, кут огляду 120 °) + 8 Мп (f / 2.4, телеоб'єктив)
- Фронтальна камера: 8 Мп, f / 2.2
- ОС: Android 11
- Зв'язок: 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFC
- Роз'єм: USB Type-C (USB 3.1), 3,5-мм
- Безпека: сканер відбитків пальців в кнопці включення
- Захист від води: IP68
- Габарити: 154 х 68 х 8,3 мм
- Вага: 169 грамів
Смартфон буде доступний у чорному, синьому, білому і рожевому кольорах корпусу. У продаж він надійде на початку літа, але ціни поки не оголошені.
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