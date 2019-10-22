Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки

У мережі показали колекцію раритетних автомобілів Skoda

  • 7
Раритена колекція авто - фото 1
Раритена колекція авто / auto.bazos

На чеському сайті bazos.cz, який спеціалізується з продажу автомобілів, на продаж була виставлена унікальна колекція старих авто, випущених в Чехії. Колекція складається з семи машин, шість з яких – всім нам відома модель Skoda.

Колекція раритетних автомобілів складається з досить рідкісних машин, таких як Skoda 100, Skoda 120 і Skoda Felicia. Моделі цих авто також можна вважати рідкісними та унікальними – Skoda 110 R, Tatra 600 1949 року, що Skoda 1000MBG і Skoda 1000MBX de luxe. Дві останні моделі Skoda насправді досить унікальні і можуть вважатися ексклюзивними. Моделі цих авто були випущені всі лише 3287 і 1403 примірники.

І ще: У мережі показали унікальний український Бетмобіль: відеоогляд

Власник цієї унікальної колекції розповів, що автомобілі відремонтовані і є у відмінному стані, кожен автомобіль з колекції на ходу і відповідно на них є повний комплект документів. Продає власник свою колекцію тільки цілком і хоче отримати за неї 5,5 мільйона чеських крон (приблизно 210 000 євро).

У мережі показали колекцію раритетних автомобілів Skoda - фото 362857

У мережі показали колекцію раритетних автомобілів Skoda - фото 362858

У мережі показали колекцію раритетних автомобілів Skoda - фото 362859

У мережі показали колекцію раритетних автомобілів Skoda - фото 362860

У мережі показали колекцію раритетних автомобілів Skoda - фото 362861

У мережі показали колекцію раритетних автомобілів Skoda - фото 362862

У мережі показали колекцію раритетних автомобілів Skoda - фото 362863

Читайте також: В Україні засвітився унікальний Chevrolet Camaro, який підкорить любителів швидкісної їзди

Джерело: auto.bazos
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
  • 20 жовтня, 17:50
  • 1568
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 575
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1836031
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології