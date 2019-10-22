У мережі показали колекцію раритетних автомобілів Skoda

На чеському сайті bazos.cz, який спеціалізується з продажу автомобілів, на продаж була виставлена унікальна колекція старих авто, випущених в Чехії. Колекція складається з семи машин, шість з яких – всім нам відома модель Skoda.

Колекція раритетних автомобілів складається з досить рідкісних машин, таких як Skoda 100, Skoda 120 і Skoda Felicia. Моделі цих авто також можна вважати рідкісними та унікальними – Skoda 110 R, Tatra 600 1949 року, що Skoda 1000MBG і Skoda 1000MBX de luxe. Дві останні моделі Skoda насправді досить унікальні і можуть вважатися ексклюзивними. Моделі цих авто були випущені всі лише 3287 і 1403 примірники.

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Власник цієї унікальної колекції розповів, що автомобілі відремонтовані і є у відмінному стані, кожен автомобіль з колекції на ходу і відповідно на них є повний комплект документів. Продає власник свою колекцію тільки цілком і хоче отримати за неї 5,5 мільйона чеських крон (приблизно 210 000 євро).

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