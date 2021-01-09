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У мережі показали кілометрові черги з авто на Буковель
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В Україні посилили карантин 8 січня і ввели низку обмежень для деяких сфер розваг, проте в цілому гірськолижні курорти продовжують працювати в період локдауна. Цим і скористалися багато українців, які хочуть активно відпочити під час різдвяних свят.
Так, на дорозі на Буковель в Івано-Франківській області сьогодні утворилися величезні черги з авто. На кадрах видно, що пробки на засніженій трасі розтягнулися на кілометри, і "хвіст" взагалі губиться вдалині між сосен та ялин на тлі величних гір.
І ще: Локдаун в Україні: що заборонено і що дозволено з 8 січня
"Перший день локдауна. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти у багатокілометровій черзі на Буковель", – йдеться в публікації журналіста Ярослава Іваночка у Facebook.
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