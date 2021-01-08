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Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну

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Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну - фото 1

В Україні з 8 січня почався посилений карантин, під час якого заборонена торгівля низкою товарів. І з настанням жорстких карантинних обмежень користувачі мережі публікують фото того, як в магазинах стрічками закривають заборонені до продажу товари.

У магазинах до 24 січня не можна буде купити певні групи товарів. І супермаркети знайшли вихід, як не ховати знову продукцію на склади. Вони просто заклеїли стрічками деяку продукцію промислового споживання, а також прикріпили аркуші з копією постанови уряду.

До слова: Локдаун в Україні: що заборонено і що дозволено з 8 січня

Заборонені товари можна купити тільки онлайн, зробивши замовлення на сайті певного супермаркету.

Зокрема, покупців попереджають про заборону продажу засобів для чищення, жіночих колготок, шкарпеток, лампочок, посуду. Крім цього, користувачі обурені тим, що під забороною опинилися сміттєві пакети, батарейки, свічки та інші непродовольчі товари.

"За що заборонили черевики чистити? Чим ми завинили, що зобов'язані в брудному взутті ходити?", – пише одна з юзерів у Facebook.

Ось як виглядають деякі полиці в супермаркетах:

Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну - фото 442278

Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну - фото 442279

Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну - фото 442280

Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну - фото 442281

Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну - фото 442282

Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну - фото 442283

Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну - фото 442284

Читайте також: Як Укрзалізниця працюватиме під час локдауну

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