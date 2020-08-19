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У мережі показали iPhone 12 в різних чохлах

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iPhone 12 показали в чохлах - фото 1
iPhone 12 показали в чохлах / 9to5mac

Очікується, що Apple представить нову лінійку смартфонів iPhone 12 в вересні або жовтні цього року. Тепер же виробник чохлів опублікував фотографії, які дозволяють розглянути в деталях макети iPhone 12 і iPhone 12 Pro.

У новій лінійці iPhone очікується молодша модель з екраном діагоналлю 5,4 дюйма, дві моделі з екранами 6,1 дюйма, а також старша 6,7-дюймова версія iPhone 12 Pro Max.

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Подібні макети, які створені з точних креслень для виробництва чохлів, з'являються щороку перед анонсом нових смартфонів. Деякі виробники вже пропонують чохли для iPhone 12 на Amazon і інших великих сайтах.

На цих фотографіях нам не показують лицьову частину смартфонів, тому зменшеного виступу, який, за чутками, отримають нові смартфони, ми не бачимо.

У мережі показали iPhone 12 в різних чохлах - фото 420933

У мережі показали iPhone 12 в різних чохлах - фото 420934

У мережі показали iPhone 12 в різних чохлах - фото 420935

У мережі показали iPhone 12 в різних чохлах - фото 420936

У мережі показали iPhone 12 в різних чохлах - фото 420937

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Джерело: 9to5mac
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