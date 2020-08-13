Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Названа дата презентації iPhone 12

  • 6
Apple - фото 1
Apple / twitter

Авторитетний інсайдер озвучив термін, коли Apple представить серію смартфонів iPhone 12. На думку фахівця, це відбудеться на місяць пізніше, ніж зазвичай.

Інсайдер Джон Проссер назвав дату презентації флагманських смартфонів iPhone 12. За словами експерта, Apple представить свою новинку на місяць пізніше, ніж зазвичай, у жовтні.

І ще: Не XR: експерти назвали найпопулярнішу в історії модель iPhone

Про це Проссер написав у своєму Twitter. Він вважає, що презентація iPhone 12 триватиме з 12 по 18 жовтня, хоча раніше Apple представляла свої флагманські смартфони в перший осінній місяць. Також відомо, що попередні замовлення на базові iPhone 12 стартують в день анонсу, а продавати довгоочікуваний гаджет почнуть через тиждень.

Зазначимо, що лінійка iPhone 12 складатиметься з чотирьох смартфонів: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

Це цікаво: OnePlus показала, як Always On Display працює на їхніх смартфонах: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
  • 11 серпня, 15:47
  • 629
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1996
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2472205
Загрузка...
Новини