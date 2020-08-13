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Названа дата презентації iPhone 12
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Авторитетний інсайдер озвучив термін, коли Apple представить серію смартфонів iPhone 12. На думку фахівця, це відбудеться на місяць пізніше, ніж зазвичай.
Інсайдер Джон Проссер назвав дату презентації флагманських смартфонів iPhone 12. За словами експерта, Apple представить свою новинку на місяць пізніше, ніж зазвичай, у жовтні.
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Про це Проссер написав у своєму Twitter. Він вважає, що презентація iPhone 12 триватиме з 12 по 18 жовтня, хоча раніше Apple представляла свої флагманські смартфони в перший осінній місяць. Також відомо, що попередні замовлення на базові iPhone 12 стартують в день анонсу, а продавати довгоочікуваний гаджет почнуть через тиждень.
Зазначимо, що лінійка iPhone 12 складатиметься з чотирьох смартфонів: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.
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